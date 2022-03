Március 10-én Budapesten, a Muzimkumban rendezi meg a Nemzeti Filmintézet (NFI) és a Hangfoglaló a magyar filmes és könnyűzenei szakma éves találkozóját, a BLEND-et.

A programra a szervezők a hazai zenei és filmes szakma képviselőit: előadóművészeket, menedzsereket, filmrendezőket, music supervisorokat, zeneszerzőket, hangmérnököket, diákokat és producereket egyaránt várnak – tájékoztatta az NFI az MTI-t kedden.

Az előadások mellett workshopokat, kerekasztal-beszélgetéseket és kapcsolatteremtésre lehetőséget adó programokat is szerveznek. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A találkozón idén az egész napos élő filmzeneszerzés mellett a BLEND vizuális workshop is várja az érdeklődőket, amelyre előzetes regisztráció alapján lehet bekerülni. A program a nemzetközi szakemberek közreműködésével feltárja a filmzeneszerzők és a music supervisorok munkáját, betekintést enged az alkotói folyamaton túli gyakorlatba is. A BLEND vendége lesz Michael Pärt észt producer, music editor, aki olyan világhírű művészekkel dolgozott együtt, mint Björk vagy Danny Elfman.

Kerekasztal-beszélgetést tartanak a könnyűzene filmekben betöltött szerepéről, míg a filmzeneszerzés iskoláit többszereplős panel mutatja be, és szó lesz a reklámzenéről is. Bemutatják az Inspirata zengetőt is, egy magyar fejlesztésű új szoftvert, ami számos hangstúdióban felváltotta az eddigi berendezéseket és szokásokat, és egyre több kis- és nagyköltségvetésű filmben is hallható.

A könnyűzene és a film kapcsolatát szorosabbra fűző BLEND új platformként 2020-ban indult útjára a Hangfoglaló Program és Nemzeti Filmintézet Fast Forward Programja közös kezdeményezéseként. A két iparág szereplőit összehozó esemény tavaly a pandémia miatt online volt követhető – áll az NFI közleményében.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock