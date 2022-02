Szeben '89 címmel mozifilm készül a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom valós eseményei alapján Tudor Giurgiu rendezésében, román-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet, az NFI támogatásával. Az 1989-es sorsdöntő eseményeket feldolgozó Szeben '89 címmel készülő koprodukció gyártására 123,6 millió forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet.

A Szeben '89 egy kevésbé ismert történetet elevenít fel az erőszakos polgári zavargások kaotikus napjairól, amelyek véres összetűzéshez vezettek a hadsereg és Ceausescu elnyomó szervei, a Milícia és a Securitate, a román titkosrendőrség között.

A készülő film felidézi, amikor a gyilkosságokért felelősnek tartott terroristák hajszája során pánik és zűrzavar támad a városban. Senkiben nem szabad megbízni és bárkiből lehet ellenség.

Tudor Giorgiu rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez és több magyar filmben, az Aglaja és a Spirál készítésében is részt vett már korábban koproducerként. A Szeben '89 főbb szerepeiben Alex Calangiu, Ionut Caras, Leonid Doni, Nicu Mihoc és Cristi Popa mellett Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is látható lesz. A film operatőre Alexandru Sterian. A Libra Films, amelynek producere Oana Giurgiu és Tudor Giugiu, valamint a Mythberg Films koprodukciójában, Berger József producer vezetésével készülő Szeben '89-ben kiváló magyar filmesek vesznek részt, vágója Lemhényi Réka, zenéjét Cári Tibor szerzi.

A romániai forgatás februárban kezdődik, majd a vágás, a teljes hangi- és képi utómunka, a VFX, valamint a zeneszerzés is Magyarországon lesz.

A Nemzeti Filmintézet fő törekvései között szerepel a nemzetközi koprodukciók ösztönzése és támogatása. 2020 januárja óta 15 nemzetközi koprodukcióban megvalósuló mozifilm kapott NFI támogatást, köztük a Mrs. Harris Goes to Paris Lesley Manville, Isabelle Huppert és Lucas Bravo főszereplésével, továbbá a Hétköznapi kudarcok Kerekes Vicával és A fekete pók Gera Marinával és számos magyar filmes közreműködésével.

