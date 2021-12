A Duna Televízió már délután elkezdi megalapozni a szilveszteri hangulatot: 15 órakor kezdődik a 2007-ben készült Különös Szilveszter, egy vidám, zenés óévbúcsúztató műsor, amelyben kabaré-, operett- és világslágerekkel készülődhetnek a nézők az éjféli koccintásra.

A zenés alapozás után jöhet a humor, amelyről 19.45-től Fábry Sándor, majd rögtön utána a Bagi-Nacsa páros gondoskodik. Az év utolsó napjának utolsó órái igazi gálahangulatban telnek a Duna Televízión, ahol a nézők 22.10-től a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szilveszteri gáláját láthatják, amelyben az operett- és musicalslágerek mellett ismert könnyűzenei dalok is elhangzanak, köztük a Különös szilveszter - írja az Origo.

Az éjjel pedig itt nem ér véget, hiszen

az új évet egy hatalmas házibulival indítja a csatorna.

Az M5 kulturális csatorna ünnepi műsorai között a világhírű Cirque du Soleil 1998 óta műsoron lévő egyik legnépszerűbb, számtalan díjjal elismert produkcióját láthatják 22.25-től. Az „O" cím onnan ered, hogy ugyanígy ejtik a francia eau, azaz víz szót is, amely a darab a játékterét adja. A speciálisan az előadás igényeihez igazított Las Vegas-i Bellagio színházban, 1,5 millió gallon vízzel feltöltött medencében, akrobaták, szinkronúszók és búvárok közreműködésével jön létre a lélegzetelállító élmény.

Az M2 Petőfi TV műsorai is szilveszteri kiadással jelentkeznek, az Akusztik Legendákban a Beatrice várja a nézőket 20.05-től. 22.20-tól az Én vagyok Te! zenészeivel lehet hangolódni az új évre, egy maratoni koncerten újraélhetjük az első évad legizgalmasabb pillanatait. Vad gitárszólók, pörgős dallamok, mély érzelmek és koccintás a műsorvezetőkkel a szilveszteri műsorban.

A Petőfi Rádió is lendületes zenékkel várja hallgatóit szilveszterkor, legújabb elektronikus zenei mixműsora, a Petőfi Elektrik egy ünnepi különkiadással jelentkezik. December 31-én 18 órától másnap hajnalig a műsor rezidens DJ-i hozzák el az elmúlt év legnagyobb klub- és fesztiválzenéit, pörgetik a jobbnál jobb mixeket. Az ország elismert lemezlovasai és producerei az általuk képviselt stílusokból válogatnak, így lesz trap, hip-hop, R'n'B, disco, drum and bass, house, techno és future sounds is. Érkezik Yeromos, Izil, DJ Gozth, Ian Autorun, JumoDaddy, Peter Sharp, valamint Sanfranciscobeat & Gabor Kraft is saját zenei mixével.

