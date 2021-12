Az Origo a történtekről megkérdezte Kálomista Gábort, az Elk*rtuk című politikai thriller producerét, Eperjes Károlyt, akit a Hídember címszerepéért próbált kiszorítani a filmes világból a baloldal, Szarvas Józsefet, a Nemzeti Színház vezető színészét, Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját és Apáti Bence publicistát, a Budapesti Operettszínház balettigazgatóját.

Az Arany Medál közönségdíj-átadója után Molnár Áron - miután a díjátadón ezzel kapcsolatban lapított - a Facebook-on nyilvánosan számonkérte Gubás Gabit, amiért az Elk*rtukban Gyurcsány Ferenc feleségének szerepét eljátszotta.

Az Elk*rtuk producere, Kálomista Gábor az Origónak elmondta, miközben Molnár Áron a rendszert támadja lépten nyomon, folyamatosan filmszerepeket kap az állam által támogatott filmekben.

"Nem látta az Elk*rtuk című filmet, úgy alkot véleményt, hogy nem tudja miről beszél. Politikai aktivista, aki egy díjkiosztón is kampánybeszédet mondott, konkrétan a demokratikusan odaítélt Arany Medál-díj átadásán, ahol két órát töltött el a szintén díjazott Gubás Gabival egy teremben és nem mondott a szemébe semmit."

"Később gyáva facebook huszárként bírálta Gubás Gabit. A megnyilvánulásával nemcsak Gubás Gabit, de a színésznőnek a díjat odaítélő közönséget is bírálta. Molnár Áron jobban tenné, ha politizálna, hiszen teljesen beszippantotta a politika. Minősíthetetlen a fellépése. Pintér Béla aktuálpolitizáló darabjaiban is kérdőre vonta vajon a színészeket, hogy utána néztek-e a fiktív darab történelmi hűségének és miért vállaltak el a kormánykritikus előadást? Arról nem beszélve, hogy egy nála idősebb, kétgyermekes anyát fenyegetett, amely egy férfitól még külön szégyen is" - fogalmaz a producer.

Szarvas József Kossuth-díjas színész, a Nemzeti Színház tagja képtelenségnek nevezte Molnár Áron Facebook-on közölt fenyegetőzését.

"Nem akarom elhinni, hogy itt tartunk! Nem volt ilyen korábban ebben a szakmában! Tűrhetetlen, morálisan nem vállalható, hogy számonkéri kollégáját! Nincs emberileg joga ahhoz, hogy elrontsa a kollégája ünnepét!"

Eperjes Károly, Kossuth-díjas színész annyit mondott: "Egy mondatban nem lehet elmondani, de a Hídember óta (2002) én már sok mindenen átmentem, semmin nem csodálkozom és úgy tűnik ez egyre durvább lesz."

Apáti Bence publicista, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója elmondta, hogy fikciós történetről van szó, ezt Molnár Áronnak is meg kellene értenie. "Nem hiszem, hogy Mel Gibsont bárki számonkérte volna a történelmi hűség kérdésében A rettenthetetlen (Braveheart, 1995) amerikai történelmi dráma apropóján."

Hozzátette:

tisztán politikai oka van annak, amit Molnár Áron csinál, nem szakmai alapokon nyugszik, hiába próbálja szakmaiságra hivatkozva becsomagolni.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója azt mondta, hogy Magyarországon sajtó és véleményszabadság van.

"Mindenki arról készít filmet amiről és ahogyan akar. A színész nem azonos a szerepével, ahogy egy fikciós műfajban nem dokumentarista. Hány evidenciát soroljak, amiket Molnár Áron összekever? Miközben ő jól tette, hogy állami pénzből készülő tévésorozatban és történelmi filmben vállalt szerepet a mostani kurzus idején, egy másik művész miért ne vállalhatna szerepet egy másik történelmi filmben, ami ráadásul piaci forrásból forgott? Azt sem támogatnám, ha valaki Molnár Áront elővenné a szerződései miatt, de hogy ő mást elővesz, az is elfogadhatatlan" - mondta

Mint ismert,

az Elk*rtuk című film forgatásának első nagy castingja után több színészt megfenyegettek, hogy ha ebben a filmben szerepel, kiírja magát a szakmából.

Trill Zsolt, a Nemzeti Színház vezető színésze, aki szintén játszik a filmben, korábbi, az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy elképesztőnek tartja, azt, hogy ilyen megtörténhet, hogy a baloldal így fenyegethet színészeket.

"Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol rettegnem kell attól, hogy életünk egyik pillanatát bemutató filmben szerepelhetek-e vagy nem szerepelhetek. Ez nem normális, hogy ezen rettegjünk mindannyian, a színész, a rendező, az operatőr. Ez egy katasztrofális helyzet"

- mondta nyáron, még a film bemutatása előtt Trill Zsolt.

Az Elk*rtuk másik főszereplője, Mózes András nyílt levélben válaszolt a baloldali színész-aktivista szerinte „bicskanyitogató stílusú" Facebook-posztjára.

"Miközben szörnyülködsz azon, hogy egy színésznek félve kell elvállalnia egy politikai kampányvideót, addig simán propagandának bélyegzel egy mozifilmet. Ezúton jelzem: köszönöm, de el tudom dönteni, mit vállaljak el.

Az ominózus Arany Medál-díjhoz kötődő írásod kapcsán pedig kiállok kolléganőm, Gubás Gabi és minden olyan kollégám mellett, akik hasonló támadások és számonkérések miatt majd félnek elvállalni egy, az Elk*rtukhoz hasonló munkát"- írja.

Mózes András szerint

a Gubás Gabit fenyegető aktivista-színész észre sem veszi saját gondolataiban a kettős mércét.