Az óbecsei központi rendezvény népművészeti foglalkozása az évek alatt kibővült, számos újabb helyszín kapcsolódott be a kezdeményezésbe. Az idén már 6 településre ellátogató rendezvénysorozat, amelynek időtartama is meghosszabbodott, októbertől decemberig tart. Idén ráadásul a korábbinál lényegesen több vajdasági népművész kapcsolódott be a közös munkába.