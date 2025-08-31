Az építőiparban dolgozókat is jelentősen megsarcolná a Tisza-adó Fejérben

A Tisza Párt által tervezett adópolitika komoly terhet róna az építőiparban dolgozókra is – erre nemcsak egy nyilvánosságra került belső dokumentum, hanem a párt etyeki lakossági fórumán elhangzottak is ráerősítettek. Most bemutatjuk, mennyivel csökkenne a Fejér vármegyében dolgozó építőipari munkavállalók keresete a Tisza-adó bevezetése után.

Ami az elmúlt másfél évtizedben "felépült", azt Magyar Péterék lerombolnák, többek között a Tisza-adóval.

Fotó: MW-archív

Az irat szerint, amennyiben Magyar Péter és mozgalma hatalomra kerül, megszüntetnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette többsávos rendszert vezetnének be. Ez a modell leginkább a középosztályt és a családokat érintené hátrányosan. A tervezetben az szerepel, hogy évi 5 millió forintos jövedelem alatt maradna a 15 százalékos adókulcs, 5 és 15 millió között azonban már 22 százalékot kellene befizetni, a 15 millió fölötti keresetekre pedig 33 százalék vonatkozna.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025 első negyedévében a Fejér vármegyében az építőiparban dolgozók nettó átlagfizetése 360 ezer forint volt, ami körülbelül 523 ezer forintos bruttó bérnek felel meg.

Ekkora összeget venne ki az építőipari munkavállalók zsebéből a Tisza-adó

Jelenleg az 523 ezer forintos bruttó bér után 15 százalékos szja-t, vagyis nagyjából 78 ezer forintot vonnak le. A tervezett új szabályok alapján azonban a dolgozók adóterhei jóval magasabbak lennének.

Egész konkrétan a Tisza-adó révén az építőiparban dolgozó munkavállalók terhei havonta több mint 7 ezer ezer forinttal növekednének, ami éves szinten már közel 90 ezer forintot jelentene.

Az interneten található kalkulátorok segítségével bárki kiszámolhatja mekkora mértékű személyi jövedelemadó várna rá, ha Magyar Péter hatalomra kerülne. Alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó.