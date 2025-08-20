augusztus 20., szerda

István névnap

Arcanum

3 órája

Így ünnepelték augusztus 20-át 30 évvel ezelőtt

Címkék#augusztus 20#Arcanum#Székesfehérvár

1995-ben augusztus 20-a hétvégére esett, így több település három napon át tartó programsorozattal ünnepelte államalapításunkat 30 évvel ezelőtt. Az alábbi cikben felidézzük az akkori augusztus 20-ai eseményeit.

Szabó Zsolt

Székesfehérváron az augusztus 20-ai ünnepi szentmisét Takács Nándor megyéspüspök celebrálta. Ezt követően Szent István koponyaereklyéjét a bazilika elől az Országalmán át az István által alapított valamikori székesegyház romjainak közelébe, ahol a város polgármestere, dr. Nagy István első királyunk örökségéről beszélt. A nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret a város lakóinak nevében a polgármester, a megye képviseletében pedig dr. Berecz Botond, a megyei közgyűlés alelnöke vette át.

augusztus 20
Hagyományos körmenettel ünnepelték államalapításunkat Székesfehérváron 1995. augusztus 20-án.
Fotó: FMH-archív

Háromnapos programsorozatot tartott több település 1995. augusztus 20-án

Pázmándon pénteken diszkóval indult a hosszú hétvégi programsorozat. A sportpályán műbikán próbálhatták ki ügyességüket a település lakói, majd a három napig nyitva tartó sörsátorban pihenhették ki  a szórakozás fáradalmait. Szombaton a művelődési házban nyílt meg Bőd László festőművész kiállítása, este pedig fiatal zenekarok és az Old Sámson együttes koncertezett. Pátkán az ünnep alkalmat adott a községi jelképek avatására és ökumenikus felszentelésére. A Hungarovin pincészetében borversenyt is rendeztek, amelynek eredményhirdetését az új szőlőfeldolgozó üzem ünnepélyes átadása követte.

Iváncsán szintén háromnapos rendezvénysorozattal készültek. Pénteken a környékbeli zenekarok adtak koncertet, szombaton és vasárnap pedig családi vetélkedők, mini maraton, kispályás focimeccsek és női mérkőzések várták a helyieket. Az esték bálokkal zárultak, ahogy Szabadbattyánban is, ahol hagyományteremtő szándékkal szervezték a hétvégi programokat.

 

