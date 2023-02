A napokban bombaként robbant a hír, hogy itthon 6-ra emelkedett azon háziorvosok száma, akik 30 év alattiak. Az adatot az ATV megkeresésére árulta el a MOK – Magyar Orvosi Kamara –, miután vasárnap közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy csupán csak öt 30 év alatti háziorvos van. Ennek okán felvettük a kapcsolatot a kamarával, tájékoztatásukból megtudtuk, hogy Fejérben az alapellátók korfája és eloszlása érdemben nem tér el az országos átlagtól. Ez utóbbit Kovács Krisztián, a MOK Fejér Megyei Szervezetének elnöke is megerősítette. A MOK továbbá eljuttatott hozzánk egy februári hónapra vonatkozó kimutatást, mely szerint Magyarországon jelenleg 4538 aktív háziorvos van, közülük a legtöbben, 813-an 60 és 65 év körüliek. Illetve hasonlóan magas azon háziorvosok száma, akiknek életkora 66-71 és 54-59 közé tehető.

Forrás: Magyar Orvosi Kamara

Habár konkrétabb adatuk nincs arról, hogy megyénkben átlagosan milyen életkorú háziorvosok vannak, azt sikerült kiderítenünk a NAEK – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – februárra vonatkozó táblázatából, hogy hány olyan háziorvosi szolgálat van, amelyik betöltetlen. De még mielőtt jobban belemennénk fontos tudni, hogy ezek az adatok a havi finanszírozási szerződésadatok alapján kerültek feltüntetésre az adatbázisban. E szerint Fejérben a körülbelül 300 háziorvosi szolgálatból jelenleg 40 betöltetlen. Vannak köztük olyanok, amik az elmúlt egy-két évben lettek azok, viszont akadnak olyanok is, amik hosszú évek óta betöltésre várnak. Hantoson például 2007 óta nincs betöltve egy háziorvosi poszt. Kimagaslónak számít még Mátyásdomb és Sárosd, ahol több mint 10 éve nincs és Balinka is, ahol 2014 óta üresedett be. Vannak azonban szerencsésebbnek mondható települések, nagyobb városok, ahol több háziorvosi szolgálat is van, így ott ’kevésbé’ érezhetők ezek a betöltetlen helyek, de a kisebb községekben és falvakban, ahol csak egy vagy két háziorvos van, ott jóval nagyobb a leterheltség. Ezekben az esetekben valószínűleg a háziorvosok és a betegek is érzik, hogy jóval több ember fordul meg a rendelési időben és ezáltal a várakozási idő is kitolódik. A megyénkben található 108 település közül 29-ben van egy vagy több betöltetlen háziorvosi szolgálat.