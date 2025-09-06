Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben

A tragikus eset 2022. június 27-én délelőtt történt Budapesten. A főváros VI. kerületében leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, a legsúlyosabb sérült egy 26 éves balerina volt, aki koponyasérülést, gerincsérülést, belső sérüléseket szenvedett. Bár a nő túlélte a balesetet, élete valószínűleg teljesen megváltozik, ugyanis kerekesszékbe került.