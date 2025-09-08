Krimi
Brutális gyilkosság történt a fővárosban
Megöltek egy férfit a VII. kerületben hétfő hajnalban, a rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.
A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra hétfőn 4 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit – írja a police.hu.
A sérültön a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét – tették hozzá.
A rendőrség emberölés gyanúja miatt nyomoz – közölték.
