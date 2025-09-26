szeptember 26., péntek

Krimi

56 perce

Ellenszegült a börtönben az antifa aktivista, majd a tárgyaláson elsírta magát

Az embervadászat miatt megvádolt Maja Trux Ravi, az antifa csoporthoz tartozó aktivista a börtönben ellenszegült a felügyeletnek, miközben széles mosollyal reagált a biztonsági intézkedésekre. A bíróságon később elsírta magát, amikor a börtönben átélt eseményeket ismertette.

MW
Folytatódott Simeon (Maja) Ravi Trux pere

Forrás: MW

Fotó: Havran Zoltán

Maja Trux Ravi, a szélsőbaloldali „antifa” csoporthoz tartozó aktivista a pénteki tárgyalásán az ügyvédje kérésére beszámolt a börtönben átélt eseményekről. Elmondása szerint a látogatófogadást követően a büntetés-végrehajtás dolgozói átvizsgálásra kérték, és meztelenre kellett vetkőznie. A folyamat számára igencsak megalázó volt – írta a Magyar Nemzet.

Maja Ravi Trux
Fotó: Havran Zoltán / Forrás: MW

A szélsőbaloldali embervadászat miatt megvádolt aktivista még el is sírta magát, amikor előadta a tárgyalásán börtönben átélteket.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) már keddi közleményében azt írta, hogy a német állampolgárságú fogvatartott ellenszegült a felügyeletnek. A rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében a dolgozók angolul és németül is kérték, hogy vegye le ruházatát és vegye igénybe a vizsgálatot, ám a szélsőbaloldali aktivista megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült.

Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő

– olvasható a BVOP oldalán, kiemelve, hogy az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.

A BVOP közleménye szerint a munkatársak 

a testi kényszert és bilincset arányosan alkalmazták, majd a vizsgálat a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. 

A fogvatartottal szemben fegyelmi eljárást indított a büntetés-végrehajtási intézet és az eseményről a törvényességi felügyeletet ellátó bv. ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket tájékoztatták.

Maja Trux Ravi nem először sírta el magát a bíróságon, korábban amiatt akarta elhalasztani a tárgyalását, mert legyengülve érezte magát. Erről bővebben ITT olvashat. 

Krimi

