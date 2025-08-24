36 perce
A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember
A baleset szombaton este történt. A Gellért-hegyről lezuhant embert a fővárosi hivatásos tűzoltók találták meg és mentették ki a bajból.
A Gellért-hegyen jutott nagy bajba a férfi (illusztráció)
Fotó: Jászai Csaba
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek:
a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le szombaton késő este.
A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik a bajbajutott. A magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. A bajbajutottat emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet.
A Gellért-hegyről lezuhant embert kötéltechnikával közelítették meg, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre – közölte a részleteket honlapján a katasztrófavédelem.
