Krimi

3 órája

A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember

A baleset szombaton este történt. A Gellért-hegyről lezuhant embert a fővárosi hivatásos tűzoltók találták meg és mentették ki a bajból.

MW
A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember

A Gellért-hegyen jutott nagy bajba a férfi (illusztráció)

Fotó: Jászai Csaba

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: 

a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le szombaton késő este. 

A Gellért-hegy esti kivilágításban (illusztráció)
Fotó: Róka Dániel / Forrás: MTVA/Bizományosi

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik a bajbajutott. A magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel.

Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. A bajbajutottat emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet. 

A Gellért-hegyről lezuhant embert kötéltechnikával közelítették meg, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre – közölte a részleteket honlapján a katasztrófavédelem. 

 

Krimi

