Egy kisegér. A tűzoltók szerint ez a félmaroknyi kis rágcsáló okozhatta a baji család tragédiáját. De egyelőre csak találgatni tudnak. A tűzvizsgálat eredményére még várni kell. Azonban egyelőre úgy látszik, hogy egy megrágott vezetéktől lobbant fel a láng, ami pillanatok alatt átterjedt a padlásszobára, ahol a négy kisgyerek aludt.

Ha édesanyjuk nem akkor megy jó éjszakát kívánni nekik. Ha valami anyai ösztön nem hajtja, hogy még nézzen rájuk egyszer elalvás előtt, akkor sokkal nagyobb tragédiával ért volna véget az este. A háztűzben így is mindenük odaveszett.

November 24-én, Bajon, a Csitári úton kigyulladt egy vályogház. A zártkerti területen sokan laknak egész évben, így a szomszédok is hamar észrevették a tüzet és többen is riasztották a tűzoltókat. Judit ekkor már a gyerekeit mentette, akik pizsamában és papucsban futottak ki a házból. Az édesanyán is csak egy papucs és rövidnadrág volt, de a sokktól nem is érezte, hogy fázik. Tudta, ha pár perccel később érkezik, a gyerekei a tűz fogságába kerülnek.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: kemma.hu

Pár percen múlott

– A tűzoltók szerint a tűz egy vezetékből indulhatott ki, amit egy egér rághatott el. A fagerendák, a gyerekek ruhái és játékai hamar lángot kaptak. Ha csak pár perccel később érkezem, akkor a lángok már elvágják a gyerekeimet a kijárattól és fogságba esnek a padlásszobában – mutatta a teljesen megsemmisült tetőt a baji édesanya, aki megmutatta a gyerekek új szobáját is, amit elkerültek a lángok.

