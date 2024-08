A jegyzőkönyv azt is tartalmazza, hogy az akna mellett telepítve van egy csörlő, amivel fel lehet húzni a szivattyút, ami az irat szerint a baleset napján megfelelően működött.

A család ügyvédet fogadott

Dr. Kozicz Árpád, a család által felkért ügyvéd szerint nem pontosan ez történt. A család tudomása szerint Zoltán és társai megbeszélt karbantartást szerettek volna elvégezni a tragikus napon.

"A telepen öt vagy hat tartály van, aminek egy részének karbantartásával a munkahelyi vezető jelenléte mellett már csütörtökön végeztek. Azonban még maradt péntekre is munka, ezt kellett befejezniük Zoltánéknak" – magyarázta az ügyvéd, aki szerint a telephelyen az volt a szokás, hogy a tartályokat a kialakult gyakorlatnak megfelelően szellőztetik, és utána kezdenek el csak dolgozni bennük.

Ez azon a pénteken is így történhetett, Zoltánék feltehetőleg a korábbi szabályok és gyakorlat megtartása mellett jártak el. A jogi képviselő szerint a halálos kimenetelű munkahelyi baleset bekövetkeztében közrejátszhatott, hogy a munkabiztonsági szabályok betartásáról nem megfelelő módon gondoskodtak a telephelyen.

Hogy pontosan mi is vezetett a tragédiához, és ki a felelős a történtekért, hosszú vizsgálat fogja eldönteni. A három szemtanú közül ketten elhunytak, egyet pedig jelenleg is kórházban ápolnak.

Azonban az a cég baleseti jegyzőkönyvéből is kiderül, hogy biztonságosabbak is lehettek volna a tartályok. Ugyanis a tragédia után a cég azt vállalta, hogy a tartályok zárt fedelét lecserélik rácsosra, hogy folyamatos legyen az akna szellőzése. A karbantartók a továbbiakban csak akkor végezhetnek hasonló feladatot, ha a vezető is a helyszínen tartózkodik, illetve légtérmérőt fognak vásárolni, amivel a helyszínen is mérhetők a jelenlévő gázok.