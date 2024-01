Egy magyar testvérpár által elkövetett rejtélyes gyilkosság tartja lázban Salzburgot már közel egy éve. Ismeretes: a 20 és 26 éves magyar féltestvérek egy autó adás-vétele közben végeztek ki egy osztrák férfit, Mohanad A.-t, akinek a holttestét ezután nyomtalanul eltüntették - írja a Ripost.

A 31 éves salzburgi férfi az interneten hirdette BMW terepjáróját, erre jelentkezett a magyar testvérpár. A három férfi egy pályaudvar mélygarázsában találkozott egymással, azonban a tárgyalás rövid időn belül vitává fajult, végül tragédiába torkollott. Mohanad eltűnését már aznap bejelentették, miután nem csak a férfi, de a kocsija és a mobilja és szőrén szálán eltűnt.

Bár a kocsira és a telefonra később rábukkantak, és a magyarokat is letartóztatták, Mohanadot nem találták meg, csupán a férfi vérét és DNS-ének nyomait a testvérpár holmijain és a kocsijában. Ennek ellenére a testvérpár hosszú ideig hallgatott arról, mi is történt valójában azon a végzetes estén

a mélygarázsban, azt csupán a tárgyalás egyik napján vallotta be a fiatalabbik magyar férfi: ő ekkor elmondta, hogy egy vita után kezdtek dulakodni, ennek során vesztette életét Mohanad.

A tárgyalás során el is ítélték őket, az egyikük 18, míg a másikuk 15 éves büntetést kapott - egyelőre még - nem jogerősen. Egy valamiről azonban makacsul hallgatnak: arról, hová is rejtették a meggyilkol férfi holttestét. Annak ellenére sem, hogy a 20 éves magyar férfi mindent kitálalt: azt is elmondta, hogy ő vonszolta be áldozata testét a meggyilkolt férfi saját BMW-jébe, majd azzal elhajtott egy fáig, ahol végül kitette az autóból. Arról azonban nem tud, vagy nem akar többet mondani, hogy hol is van valójában a férfi jelöletlen sírja.

Mohanad családja azonban nem adja fel: sírva könyörögnek a testvéreknek azért, hogy mondják el, hová rejtették szerettük testét, hogy végre tisztességgel eltemethessék. Az ügyészség is folytatja a vizsgálatot, ők sem elégedtek meg a beismerő vallomással, tudni akarják, hol is van a tetem:

Csak a vádlottak tudják, hol van a holttest

– hangsúlyozta az ügyész a páros legutóbbi tárgyalásán a Krone szerint.