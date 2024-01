A gyanúsított hétfőn mobiltelefonnal az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Készenléti Rendőrségnek és fővárosi kerületi rendőrkapitányságoknak több e-mailt küldött, amelyekben kérte, hogy küldjék ki lakcímére a bevetési osztályt, a "TEK-et", illetve jelezte azt is, hogy lőfegyvere és lőszere is van. Ezt egyik levelében lőfegyvernek látszó tárgyakról küldött képekkel is bizonyította.