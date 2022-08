A 49 éves Bozsik Mária augusztus 1-jén kora reggel munkába indult Budapestre, viszont azóta senki sem látta, és semmi hírt nem adott magáról.Lányai kétségbeesetten keresik szeretett anyjukat, nagyon aggódnak amiatt, hogy esetleg bűncselekmény áldozata lett.Idősebb lánya, Maggie, elmondta, teljesen biztos abban, hogy anyja sosem hagyta volna el őket.

Bozsik Máriát már 9 napja keresi a rendőrség. Fotóját idősebbik lánya, Maggie mutatja Fotó: Máté Krisztián

Ha ez mind nem lenne elég teher a lányoknak, még az is nehezíti helyzetüket, hogy jelenleg is folyamatban van egy gyermekelhelyezési per, ami a 14 éves Petráért zajlik az anya és volt párja, István között. Tudomásunkra jutott többek között az is, hogy P. István – Mária volt párja – nemrég szabadult a börtönből, ahova erőszakos tevékenységek miatt került, mivel bántalmazta a lányok anyját. A kislány retteg attól, hogy végül az apjához fog kerülni anyja eltűnése miatt.

Harcolok Petráért, nem engedem, hogy visszakerüljön hozzá– jelentette ki határozottan a Borsnak a 22 éves Maggie.

Pár hónappal ezelőtt Mária még büszkén pózolt fiatalabb lánya ballagásán Fotó: Máté Krisztián

Az idősebb lánynak anyja eltűnése óta nagyon sok minden zuhant a nyakába, hirtelen kellett felnőnie ahhoz a feladathoz, hogy most már neki kell gondoskodnia Petráról.

Maggie mindent megtesz azért, hogy gyámja lehessen húgának, akit nagyon szeret, és nem akar elveszíteni. Tegnap is a gyámhatóságnál járt, hogy bejelentse teljes állású munkahelyét és bizonyítsa, elég rátermett a feladatra.

A banki ügyeket is el kellett intéznie, hogy hozzáférjen édesanyja számlájához, és mindent biztosítani tudjon, amire csak szükségük lehet az elkövetkező időszakban - írja a Bors.