Csütörtökön letartóztatott egy személyt a New York-i rendőrség G. Orsolya meggyilkolásával kapcsolatban, aki ezután teljes beismerő vallomást tett - írja a New York Post. Az ezermesterként dolgozó 44 éves férfit, David B-t a portál információi szerint emberöléssel, fegyverbirtoklással és a holttest eltüntetésével gyanúsítják. Még ezt megelőzően a rendőrök arra kérték a családtagokat és a barátokat, hogy ne nyilatkozzanak a sajtónak, amíg le nem zárul az ügy. A nyilatkozatok letiltását a Borsnak egy, a családhoz közel álló forrás is megerősítette, kiemelve: a rendőrök figyelmének előterében továbbra is egy olyan személy áll, aki jól ismerte a családot.

Az Origo úgy tudja:

a gyanúsított a 44 éves David Bonola. A férfi nem volt ismeretlen a család számára, dolgozott náluk korábban, az amerikai sajtóértesülések szerint nem volt priusza a New York-i rendőrség aktáiban.

Az esettel kapcsolatban a nap folyamán később sajtótájékoztatót tartanak.

Komoly hibát vétett a gyilkos



A legfrissebb információk szerint

a rendőrség egy pár véres csizmát talált a család háza előtti szemetesben, ami valószínűleg komoly segítségük lehetett. Megtalálták rajta a gyanúsított DNS-ét.

Emellett a nyomozók azon is gőzerővel dolgoznak, hogy pontosan felgöngyölítsék Orsolya utolsó napjának minden apró mozzanatát. Annyit már tudni, hogy a nő közvetlenül a halála előtt egy bárban járt.



Egyedül koktélozott egy bárban



A hely menedzsere elmondta a Post-nak, hogy a nő gyakori vendég volt náluk.

– Most egyedül jött, megivott egy koktélt és egyedül távozott – mondta a lapnak Gabriel Veras, a hely menedzsere – Korábban általában orosz hölgyek társaságában érkezett – tette hozzá a Veras, aki azt is kiemelte: másnap ő és a személyzet is ledöbbent a nő halálhírén, mert nagyon kedvelték őt. Egy villanyszerelő, aki szintén G.-éknek dolgozott, elárulta azt is, hogy a ház ez ügyben még tartogathat meglepetéseket, ő ugyanis úgy tudja, hogy külön ajtó vezet ahhoz a pincéhez, ahova a nő holttestét vonszolhatták, az pedig végig be van kamerázva.





A kutya nem ugatott, nem volt otthon



Egy, a családot ismerő személy azt is megjegyezte: úgy tudja, a család kutyája aznap nem volt otthon, így esély sem volt arra, hogy az ugatás felhívja a figyelmet a készülő szörnyűségre:

Kutyaszitternél volt, mivel ő és Leo is utazni készültek, egy másik államban találkoztak volna Orsolya férjével és a nagyobbik fiúval

– mondta.