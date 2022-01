Tűz volt egy kunmadarasi óvodában. Odalettek a gyerekjátékok, megsemmisültek a függönyök és használhatatlanná váltak a bútorok is.

Az egyik szekrény égett ki, a tűz nem terjedt tovább az egész épületre, de így is hatalmas a kár. A gyerekeknek most több dologra is szükségük van ahhoz, hogy visszatérhessenek játszani a megszokott csoportjukba.

Fotó: Tények

Most kormos gyerekjátékok és tönkrement falak emlékeztetnek az egykor boldog gyerekzsivajtól hangos termekre. A Tények információi szerint az intézmény dolgozói reggel vették észre, hogy szinte minden fekete lett.

A tragédia idején szerencsére senki nem volt az épületben.

„Tényleg nagyon rejtélyes, mert hogy csak egy szekrény égett le és tovább nem terjedt el az egész épületben. Csak egy kis szekrény égett le és annak a környezetében történt. De ez a hatalmas korom, ami az összes helyiséget ellepte, ez okozott inkább nagyobb kárt”

– mondta az egyik óvónő.

Ahhoz, hogy a gyerekek visszatérhessenek, teljes körű meszelésre lesz szűkség, valamint a játékok pótlására. A környékbeliek ezért adománygyűjtést szerveztek az óvoda számára, de még így is több dolog hiányzik.