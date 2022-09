Csütörtökön és pénteken is napközben nagyobb területen szakadozottá válik a felhőtakaró, de a Dunántúl nyugati részén, illetve az északi tájakon maradhatnak tartósan borult részek is. Több napsütés csütörtökön az ország déli, délkeleti részén lehet, azonban délután főleg ott válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés. Csütörtökön több hullámban valószínű csapadék, az eső, zápor mellett nagyobb eséllyel az ország délkeleti felén zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Éjszaka délnyugat felől egy újabb kiterjedt csapadékrendszer érkezik, ami péntek délelőtt északkelet felé elhagyja az országot, mögötte több helyen alakulnak ki záporos, zivataros csapadékgócok, sőt helyenként heves zivatarok is lehetnek.

A délnyugati szél csütörtökön az ország délkeleti felében, pénteken már másutt is több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken az északi megyékben és a nyugati határvidéken 15, 18, másutt 19, 25 fok között alakul, de a délkeleti határnál akár 26, 27 fok is lehet.