Amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolna a kormány

Szijjártó Péter arról számolt be a James Danly amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse kormányzati kapcsolatokért felelős alelnökével folytatott találkozója előtt, hogy Magyarország nem rendelkezik sem tengerparttal, sem jelentős földgáz- és kőolajmezőkkel, így az egyre növekvő áramigényét a lehető legolcsóbban, legstabilabban, legmegbízhatóbban és legkörnyezetkímélőbb módon a nukleáris kapacitás bővítésével tudja fedezni.

A paksi atomerőmű jelenleg működő négy reaktorblokkjának élettartamát most meg fogjuk hosszabbítani, emellett pedig két új nukleáris blokkot építünk Pakson (…) Ezzel garantáljuk Magyarország biztonságos, stabil, megbízható energiaellátását, és garantáljuk azt is, hogy fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

„Tehát a magyar családok fogják ezután is a legalacsonyabb energiaárakat fizetni európai összevetésben, és az ország versenyképessége is folyamatosan javulni fog, mert a nukleáris energiával stabil, kiszámítható módon és olcsón fogjuk tudni biztosítani az energiát a gazdaság működéséhez is” – tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindehhez több nukleáris fűtőelemre van szükség, ezért az orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben amerikai fűtőelemek is hozzájárulhassanak a megnövekedett magyar nukleáris teljesítmény előállításához.

Aláhúzta: ennek célja, hogy biztonságosan ki tudják szolgálni a bővülő nukleáris kapacitásokat, egy nagyobb nukleáris teljesítményt tudjanak előállítani, és ezzel az ország versenyképességét növelni tudják, illetve meg tudják óvni a rezsicsökkentés eredményeit.

Ez egy nagy előrelépés, ezáltal a nukleáris energia területe a magyar–amerikai együttműködésnek egy nagyon komoly sikertörténete lesz. Ez nagyon komoly mérföldkő a magyar–amerikai együttműködés fejlesztésében

– összegzett.