A paksi bővítés kapcsán tett fontos bejelentést Szijjártó Péter

az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat, és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre, hiszen az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.