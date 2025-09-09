szeptember 9., kedd

Siker

1 órája

Szijjártó Péter: újabb földgázvásárlási szerződést írunk alá

Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk – írta a külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter

Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.

Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk

 – közölte.

Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

