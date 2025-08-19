1 órája
Az Otthon Start Programiroda a lakásfejlesztések mielőbbi elindulásán dolgozik (videó)
„Az Otthon Start Programiroda azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés” – mondta keddi videóüzenetében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte.
„A néhány hete megalakult Otthon Start Programiroda gőzerővel dolgozik” – mondta Panyi Miklós.
Az államtitkár elmondta, hogy
az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.
A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza – mondta az államtitkár.
Megfogalmazása szerint ez
több mint 4 ezer lakást jelent, és szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre.
Az államtitkár arra számít, hogy
a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.
Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is, a munka tehát folytatódik
– jelentette ki Panyi Miklós.