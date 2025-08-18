Akár 3 százalék alatt is hitelhez juthatnak a családok

Akár harmincmillió forintnyi megtakarítást hozhat a kamatterheknél az Otthon start hitel egy piaci feltételű lakáskölcsönhöz képest, ha az igénylő teljesen kihasználja a konstrukció nyújtotta kereteket − írja a Világgazdaság.

Otthon start: már látható az érdeklődés növekedése

Fotó: Kallus György / Forrás: MW

A lap számításai szerint az Otthon start hitelnél elérhető leghosszabb, 25 éves futamidőt és a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget, illetve a 3 százalékos éves kamatot feltételezve a havi törlesztőrészlet – egyéb költségtételeket nem számítva – valamivel 237 ezer forint felett alakul havonta, ami a teljes futamidő alatt 21,1 millió forintos kamatterhet jelent. Ugyanez a havi törlesztőrészlet egy hasonló futamidejű és összegű, piaci forintlakáshitelnél már 337 ezer forintot jelentene, ha a piaci átlagnak nagyjából megfelelő, évi 6,5 százalékos kamattal számolunk.