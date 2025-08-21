augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kormányhatározatok

2 órája

Beruházások: a legfontosabb fejlesztési célok elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak

Címkék#vasút#Nagy Márton#Kormányhatározat#fejlesztés#közút

Harmadik ütemben folytatódik a Déli Körvasút építése és a környezetrendezés, meghosszabbítják a fonódó villamoshálózatot a Budafoki útig, új hidat építenek az elavult Gubacsi helyett, gigantikus vasúti pályakorszerűsítés kezdődik országosan – derül ki a következő tíz év tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból.

MW
Beruházások: a legfontosabb fejlesztési célok elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak

Nyugati pályudvar látképe a Ferdinánd hídról

Forrás: MTI / MTVA Bizományosi

Fotó: Róka László

Pontosan 1 héttel ezelőtt került ki a kormány honlapjára egy 70 oldalas dokumentum, amiben a 2035. december 31.-ig szóló állami beruházási keretprogramon belüli ágazati beruházási terveket sorakoztatják fel. Az „1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz" című dokumentumot az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, a Magyar Közlönyben megjelent rendelethez csatolták – írja a Világgazdaság. 

A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni, hogy milyen projekteket is látunk azon a listán, ahol egyelőre csak a felelős minisztériumokhoz rendelve, az alapvető paramétereket, így a keretösszeget, vagy a projekt végső határidejét feltüntetve gyűjtötték össze a következő tíz évre tervezett magyarországi beruházásokat.

A közlönyben a jogi szaknyelv értelmezése után jól kivehető, hogy a miniszterelnök azt kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szükség esetén vizsgálják felül, hogy minden forrás rendelkezésre áll-e, és ha kell, „készítsen előterjesztést a kormány részére a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról”. Lázár Jánost egyszer már megkérte Orbán Viktor, hogy tegyen rendet a beruházásoknál, most szeptember végéig van ideje eleget tenni a miniszterelnök kérésének ezen a területen – derül ki szintén a határozatból.

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól.

A Világgazdaság a vasúti infrastruktúrára vonatkozó részeket nézte meg, mert a sok száz elemből álló listát vizsgálva az látható, hogy a legfontosabb fejlesztési célok elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak. A lap cikksorozatánakk következő részében utóbbit vették górcső alá, de addig is az arányok: 

  1. A vasúti infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, fejlesztése címszó alatt 1002, majd 1404 milliárd forintot költenek, az előbbi 2030-ig, az utóbbi pedig a 2031–2035 közötti időszakban valósul meg. 
  2. A vasútinál némileg alacsonyabb összeget szán a dokumentum az úthálózat fenntartásával kapcsolatos általános feladatokra, mely az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó egyes szolgáltatások ellátása címszó alatt mind 2030-ig, mind 2031–35 között 1000-1000 milliárd forintot irányozott elő.

A részleteket ide kattintva olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu