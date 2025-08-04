Jelentősen növekedett a 4iG árbevétele és üzemi eredménye az első félévben

A jelentésben kiemelték: a bevétel és az EBITDA növekedése olyan piaci környezetben következett be, amelyben a magyarországi lakossági távközlési szolgáltatók elhalasztották az inflációkövető díjkorrekció alkalmazását lakossági áraikban. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.

A nettó árbevétel 87 százaléka a telekommunikációs, 12 százaléka az informatikai, míg 1 százaléka az űr- és védelmi divízió tevékenységéből származott. Földrajzi megoszlás tekintetében a nettó árbevétel 87 százalékát a magyarországi, 9 százalékát az albán, 4 százalékát pedig a montenegrói piac adta.

Az első fél évben a csoport 1,1 milliárd forint adózott veszteséget számolt el, amelynek jelentős részét pénzkiáramlással nem járó tételek adták. A leányvállalatok felvásárlásához kapcsolódó vételár allokációt követő értékelésének 11,5 milliárd forint eredményrontó hatása volt, a tavaly elindult transzformációs programhoz kapcsolódóan mintegy 8,2 milliárd forint ráfordítást számoltak el, míg ezt ellensúlyozta a 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereség – derült ki a jelentésből.

A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll, űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfoliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű rendelésállománnyal rendelkeznek (backlog). Ebből az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket

– közölték.