Magyarország nagy nyertese a Kínával való gazdasági együttműködésnek

A tárcavezető a kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökének fogadásán leszögezte, hogy Magyarország hatalmas nyertese a két ország közötti együttműködésnek, amihez az is kell, hogy hazánk folyamatosan megnyerje a távol-keleti országból érkező beruházásokért folytatott versenyeket a nyugat-európai államokkal szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyal Csao Lö-csivel (Zhao Leji), a Kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökével a Karmelita kolostorban 2025. július 27-én. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Eddig sikeresek voltunk ebben a küzdelemben. A tavalyi esztendőben is az Európába irányuló kínai beruházások egyharmada ide érkezett meg, Magyarországra. Ezeket egytől egyig rendkívül éles csatában sikerült elnyerni más nyugat-európai országokkal szemben” – húzta alá.

Ma az Európában zajló öt legnagyobb kínai vállalati beruházás közül négy Magyarországon van folyamatban. Ezek a beruházások lehetővé teszik, hogy Magyarország a globális technológiai forradalom élvonalában tudjon haladni

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a kínai beruházások az elmúlt években több tízezer új munkahelyet teremtettek Magyarországon, a legmagasabb technológiai színvonalat képviselik, és hozzájárulnak a folyamatos exportrekordokhoz.

„A légi forgalom tekintetében is csúcstartók vagyunk, hiszen nincs még egy olyan közép-európai város, most Bécset is ideértve, amely ennyi légi összeköttetéssel rendelkezne nagy kínai városokkal: hetente huszonegy légijárat köti össze Budapestet a nagy kínai városokkal” – tájékoztatott.

Magyarország abban érdekelt, hogy a globális gazdasági együttműködés civilizált, nyugodt, korrekt módon tudjon a jövőben is megtörténni, a világot ne osszák újra blokkokra, és mi itt, Magyarországon kiválóan megmutattuk, hogy mekkora hasznot lehet venni abból, hogyha a keleti és a nyugati vállalatok kulturáltan, civilizáltan, eredményesen tudnak együttműködni

– összegzett.