Donald Trump Jr: Orbán Viktor és Donald Trump bizalmon alapuló kapcsolata jó alap a gazdasági kapcsolatok erősítésére

A Trump Business 2025 címmel, a Portfolió szervezésében megrendezett eseményre Aczél Zoltán üzletember meghívására érkezett a Trump Organization ügyvezető alelnöke Budapestre, amelynek célja üzleti lehetőségek feltérképezése a régióban - mondta megnyitójában Janza Ákos üzletember. Donald Trump Jr. elmondta, hogy mostani látogatása során üzletemberi minőségben vesz részt, míg tavaly nyáron még a Trump kampánycsapatban tevékenykedett. Mint fogalmazott, különleges érzés, mint egy cseh bevándorló gyerekének, aki gyerekkorában heteket töltött a kommunista országban, látni a régió átalakulását. Korábban a térséget gyakran lenézték, „mostohagyerekként” kezelték Nyugat-Európában.

Ma azonban, mint fogalmazott, ha összehasonlítja Magyarországot és a többi kelet-közép-európai országot a nyugati államokkal, akkor a régió országai sokkal kedvezőbb képet mutatnak.

Úgy vélte, ennek oka az, hogy a térség kormányai az emberek érdekeit szolgáló, ésszerű politikát folytatnak. Hozzátette: örömmel tért vissza Magyarországra, ahol rendkívül barátságos fogadtatás várta. Donald Trump Jr. előadása után üzletemberek kérdéseire választolt. Úgy vélekedett, hogy Magyarország különleges helyzetben van, földrajzi adottsága révén híd Kelet és Nyugat között. Mint mondta, az országban élő emberek hajlandók kiállni az általuk vallott értékek mellett, és ebben erős vezetés is támogatja őket. Ehhez hozzájárul a munkaerő hatékonysága, az emberek munkamorálja.

Globális témákra kitérve úgy fogalmazott: ma már nem Oroszország, hanem sokkal inkább Kína jelenti a legnagyobb fenyegetést a szabadságra és a demokráciára.

A Kínával kapcsolatos vámvitákra kitérve elmondta, az Egyesült Államokban régóta sürgetik a határozottabb fellépést az ázsiai országgal szemben, de Donald Trump volt az első, aki valóban lépett is ebben az irányba. Úgy vélte, hogy rövid távon lehetnek fájdalmas következményei ennek a politikának, de ki kell tartani, mert Kína jobban függ az amerikai vásárlóerőtől, mint fordítva- fogalmazott. A kínai infrastrukturális beruházásokról szólva éles kritikát fogalmazott meg. Mint mondta, a kínai szereplők gyakran „készpénzes aktatáskával" érkeznek, gyorsan megkötik a szerződéseket, majd silány minőségű munkát végeznek, saját munkaerejüket hozzák, és a projektek végül káoszba fulladnak. Hozzátette:

Kína sok esetben nem volt őszinte partner, a beruházások a célországok eladósodását növelték.

A kriptovalutákra kitérve elmondta: hatalmas lehetőséget kínálnak, a pénzügyi rendszert igazságosabbá és demokratikusabbá tehetik, a pénzügyi termékhez való hozzáférés is javulhat. A kripto szabályozása szerinte növelné a szektorba érkező befektetéseket. A mesterséges intelligencia kapcsán úgy fogalmazott: meg kell értenünk, hogy ellenfeleink nem fogják ugyanazokat a korlátozásokat alkalmazni, mint mi, ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy a rossz fiúk ezen a területen előnyre tegyenek szert.

A világ érdeke, hogy az Egyesült Államok erős legyen, ha az ország gyenge marad, akkor azt az ellenséges szereplők kihasználják

- figyelmeztetett. Az üzletember szerint az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek új, üzleti alapon működő stratégiai szövetségeket kell kialakítania és nyitottabbá kell válniuk a partnerségekre. Kiemelte, hogy az olyan stratégiai jelentőségű iparágakban, mint a gyógyszeripar, vagy a chipgyártás az Egyesült Államok rendkívül módon függ Kínától, illetve Tajvantól. Hangsúlyozta:

nem reális azt hinni, hogy a textilipar vagy más, nemzetbiztonság szempontjából kritikus iparágak azonnal visszatérhetnek az Egyesült Államokba, de az átrendeződés megindult - több milliárd dollár értékű beruházást jelentettek be az Egyesült Államokban, illetve egyre több tőke áramlik ki Kínából.

Példaként említette, hogy Mexikó és Kolumbia is hajlandónak mutatkozik a vámokkal kapcsolatos egyeztetésekre, az Apple pedig közölte, hogy Indiába helyezné át az Iphone okostelefonok gyártását, ezzel is megkerülve Kínát. A kétoldalú kapcsolatokra visszatérve elmondta: a Biden-adminisztráció gyakran ellenségesen viszonyult az Orbán-kormányhoz, patrióta politikája és a Donald Trump támogatása miatt. Úgy vélte, hogy az Egyesült Államoknak is fel kell ismernie a befektetési lehetőségeket, amit a régió és Magyarország biztosít, ugyanakkor fontos, hogy a kapcsolatfelvétel és a kezdeményezés mindkét oldalon meglegyen.

Donald Trump Jr. jó lehetőséget lát a gyógyszeriparban vagy a technológiai szektorban az együttműködésre.

A lehetőségek feltérképezésében és a kapcsolatok kialakításában szerinte fontos szerepet kell játszaniuk a kereskedelmi kamaráknak is, amelyek segíthetnek az amerikai szereplőknek jobban megérteni a magyar piacon rejlő lehetőségeket.