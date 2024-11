Kijelentette, a lakáshoz való hozzájutást is segíteni fogja a kormány egy "nagyon kiterjedt" programmal, melynek köszönhetően a munkáltatók havi 150 ezer forintos támogatást adhat a munkavállalónak, a fiatalok számára elérhető lesz egy öt százalékos THM-plafon lakásvásárlásra. Emellett a kormány vidéki otthonfelújítási programot is hirdet és a Szép-kártyáról is el lehet majd költeni ötven százalékot otthonfelújításra - fejtette ki.

Nagy Márton közölte,

a kkv-k méretének megduplázása érdekében a kormány a következő hetekben meghirdeti a Demján Sándor programot, melyben egyebek mellett tőke- és hitelprogrammal és vissza nem térítendő támogatással segítik a vállalkozásokat méretük és hatékonyságuk növelésében.

A miniszter hangsúlyozta: az új gazdaságpolitikai akciótervet "együtt kell megcsinálnunk", mögötte egy új szövetség is meghúzódik a magyar vállalkozásokkal és családokkal. A kormány azt szeretné, ha ebben az összefogásban a program pontjai mellett érné el az ország a magasabb gazdasági növekedést - tette hozzá.

Kiemelte,

az országvezetés fontosnak tartja a magyar emberek véleményét, ezért a fórumon résztvevőket arra biztatta, töltsék ki a kérdőívet.

Az eseményen részt vett Demeter Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, a gazdasági semlegesség azt jelenti, hogy az ország úgy tudjon együttműködni mind nyugattal, mind kelettel, hogy annak Magyarország érezze a pozitív hatásait, ezáltal erősödjön az ország gazdasága.