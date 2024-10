A pályázati folyamatban a napelem és energiatároló rendszer leszállítása, felszerelése és kivitelezői készre jelentése után nyújtható be részelszámolás. A záró kifizetési kérelemhez a mérőóra cseréjét is el kell végeznie az elosztónak. A végelszámolásig elért projektek tehát már minden szempontból üzemképesek. A támogatott családok a saját célú termelés mellett későbbi, helyi felhasználásra el is tárolhatják a zöldenergiát. Áramszámlájuk csökkentése mellett így az energiaszektor környezetterhelésének mérsékléséhez, az önellátási képességek erősítéséhez is hozzájárulnak - írták.

A kormány a Napenergia plusz programban mostanáig több mint 20 300 családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen 83,5 milliárd forint értékben.

Az előlegkérelmeken és részelszámolásokon alapuló utalásokkal együtt már több mint 3300 projektre fizettek ki összesen 8,6 milliárd forintot. A megemelt keretösszegből az átlagosan 4,1 millió forintos támogatási igénnyel számolva több mint 25 ezer háztartás fejlesztéseinek elősegítésére futhatja majd.