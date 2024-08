Ismertették: mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál a munkavállaló foglalkoztatása ugyanazon munkáltatónál az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot.

Alkalmi munkánál a létszámkorlát mellett szintén figyelemmel kell lenni a foglalkoztatás időtartamára, amely az azonos felek között nem haladhatja meg az egymást követő 5 napot, egy naptári hónapban a 15 napot, az adott évben a 90 napot.

A munkavállalót a munkáltatónak kell bejelentenie még a munkavégzés megkezdése előtt. Ehhez több gyors és egyszerű bejelentési mód közül választhat. Érdemes a weben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazását választani, amely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt, az érvényes bejelentések is lekérdezhetők. De választható még az EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is – ismertetik.

Az egyszerűsített foglalkozás alapvető szabályairól a foglalkoztatók és foglalkoztatottak a NAV honlapján a 46-os számú információs füzetből tájékozódhatnak

– ajánlotta a NAV.