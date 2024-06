Áprilisban az átlagkereset 77 ezer forinttal, a reálbér 9,5 százalékkal nőtt

A célzott és hatékony kormányzati intézkedések visszaszorították az inflációt, amely áprilisban 3,7 százalékos volt. Ennek, valamint a 15 százalékos minimálbér és 10 százalékos garantált bérminimum emelésnek köszönhetően 2023 szeptembere óta, azaz 8 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek, áprilisban 9,5 százalékkal nőtt a fizetések vásárlóereje - értékelte pénteki közleményében a legfrissebb adatokat Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az államtitkár kiemelte: 2024 áprilisában tovább folytatódott a bérek dinamikus növekedése. A bruttó átlagkereset 645 300 forintra emelkedett, vagyis az előző év azonos időszakához képest közel 77 ezer forinttal, azaz 13,5 százalékkal nőttek a fizetések.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a Gyurcsány-korszakhoz képest a kormány nemcsak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint háromszor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. Azaz nem csak többen dolgoznak hazánkban, hanem lényegesen jobban is keresnek. Mindez inkluzív módon valósult meg, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum is 3,6-szororsára nőtt, azaz nagyobb mértékben, mint az átlagbér, ezáltal tovább erősítve az alulról nyitott középosztályt.

A reálbérek dinamikus növekedése és az óvatossági motívum oldódása támogatja a fogyasztás emelkedését, amely fokozza a gazdasági növekedés ütemét.