Rendkívül fontos, hogy fenntartsuk a Magyarországra irányuló tőkebeáramlás földrajzi egyensúlyát. Keletiek, európaiak, amerikaiak mind-mind kiveszik a részüket, arról nem is beszélve, hogy most már a magyar vállalatok is egyre nagyobb mértékben tudnak olyan beruházásokat végrehajtani, amelyekhez beruházásösztönzési támogatást tudunk adni