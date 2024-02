Hamarosan kiírják az idei szociális tűzifa program pályázatait A tavalyihoz hasonlóan idén is ötmilliárd forint áll rendelkezésre az önkormányzatoknak a szociális tüzelőanyag programra, a pályázatokat hamarosan kiírják – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán. Dukai Miklós emlékeztetett: a programot 2011-ben indította a kormány azzal a céllal, hogy az önkormányzatokon keresztül segítsen a krízishelyzetnek leginkább kitett családoknak. A program éves szinten 180–200 ezer háztartást támogat – tette hozzá. Az önkormányzati államtitkár tájékoztatása szerint várhatóan május végéig lehet majd pályázni, így az erdőgazdaságok is felkészülhetnek az igények ismeretében. Mire a fűtési szezon elkezdődik, minden önkormányzatnál ott lesz a pénz, és biztosíthatják a tüzelőanyagot, jellemzően a tűzifát a rászorulóknak – emelte ki. Dukai Miklós a programmal kapcsolatban a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című pénteki műsorában azt is elmondta: szociális tüzelőanyagra az ötezer lakos alatti települések pályázhatnak alapvetően tűzifára, de minden évben vannak olyan önkormányzatok, amelyek barnakőszenet vásárolnak. Az M1 aktuális csatorna műsorában Dukai Miklós hangsúlyozta: idén is támogatást kapnak a települések az energiaárak kompenzálására. Tavaly a kormány több mint 67 milliárd forintot biztosított, amellyel óvodák, bölcsődék, szociális bentlakásos intézmények, illetve a közvilágítás, közétkeztetés költségeihez járultak hozzá. Idén a költségvetési törvény rezsivédelmi alapjában 83 milliárd forintos keretösszeg van elkülönítve, és első körben a tízezer fő alatti önkormányzatok már kaptak is egy mintegy 30 milliárdos támogatást, amelyet a költségvetési törvény mechanizmusain keresztül folyósítanak – mondta. Szintén kiegészítő támogatást kapnak az önkormányzatok a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódó többletkiadásokhoz – ez idén 67 milliárdos többlettámogatás –, valamint a pedagógusok átlagosan 32,5 százalékos béremeléséhez is biztosítja a kormány a plusz forrásokat – ismertette Dukai Miklós a tévéadásban, a rádióműsorban pedig jelezte: utóbbi nagyságrendileg 66 milliárd forintot jelent, az esélyteremtési illetmény a hátrányos helyzetűekkel foglalkozóknak pedig további több mint 12 milliárd forintos tétel.