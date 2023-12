A hatékony és eredményes kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar gazdaság válságálló és a jelenlegi nehéz helyzetben is stabil lábakon áll. Ez tükröződik a Standard and Poor's mai jelentésében, amely stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, így újból megerősítette a magyar adósságbesorolást.

Megállapítható, hogy a jelentős hitelminősítők mindegyike befektetésre ajánlott kategóriába sorolja Magyarországot

- tették hozzá.