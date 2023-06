Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy a cég immár 12 milliárd eurót fektetett be hazánkban, és ezzel egyértelmű birtokosa "a magyar járműgyártás legnagyobb beruházója" címnek.

A miniszter tudatta, hogy az Audi folyamatos fejlesztései nélkülözhetetlenek voltak azon szempontból is, hogy a magyar autóipar termelési értéke átléphesse a régóta álomhatárnak számító 10 ezer milliárd forintot.

Mint mondta, ehhez már közel is volt a szektor, aztán jött a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború, de tavaly mindezek ellenére is sikerült nem pusztán átütni ezt az "üvegplafont", hanem rögtön 12 ezer milliárd forintot elérni. Ez a 2000-es adatok hat és félszerese, a 2010-es adatok három és félszerese, és a lendület kitart, hiszen idén is 30 százalékos bővülést regisztráltak eddig.