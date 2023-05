Szólt arról is, hogy Magyarországon 2020-ban a hazai vállalkozások túlnyomó többségének volt internetkapcsolata, 63%-uk rendelkezett saját honlappal is. Utóbbiak közül minden ötödik vállalkozás lehetővé tette termékeik és szolgáltatásaik online megrendelését. A hazai vállalkozások összes árbevételének 23%-a származott elektronikus kereskedelemből. Kiemelte azt is, hogy

hazánk az informatikai szakemberek foglalkoztatása terén Finnország, Málta, Dánia, Belgium és Írország között az EU-s élvonalhoz tartozik. Az unió vállalkozásainak egyötöde alkalmazott informatikai szakembert, Magyarországon ez az arány a vállalkozások harmadára tehető.

Mint mondta, a digitális megoldások minél kényelmesebbé teszik életünket, minél hatékonyabbá válnak a vállalkozások munkafolyamatai, annál nagyobb veszélynek vagyunk kitéve a kibertérben is, de így értékelődik fel a biztonság fogalma.