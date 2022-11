Az orvosok béremelése okozta viszont az elmúlt évek a legszembetűnőbb változását a bérstatisztikai adatokban, 2019 elejéhez képest megduplázódott a humán, egészségügy területen az átlagkereset,

így a 665 ezer forintos átlagbérrel ma már az ötödik legjobban fizetett szektor az egészségügy, annak ellenére, hogy jövőre jön az újabb, utolsó emelés és a szakdolgozók bérrendezése is hátra van.

Ezzel pedig megelőzött olyan ágazatokat, mint a bányászat, feldolgozóipar vagy a közigazgatás, amelyek ugyancsak még a félmilliós átlag fölött találhatók.

Forrás: KSH

Szót kell ejteni még a legrosszabbul kereső ágazatokról is, sajnos – egyelőre – ide tartozik az oktatás, ahol 448 ezer forint az átlagbér, bár jövőre ezen a téren is változás várható, amennyiben megérkeznek az uniós források, akkor a kormány által vázolt menetrend szerint megkezdődik az ütemezett bérfejlesztés. De a szállítás, raktározás, az építőipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglátás területe is a hátsó traktusban található, ez utóbbiban az átlagbér mindössze 322 ezer forint. A szociális ellátás ágazatban a legrosszabb a helyzet, ott mindössze 267 ezer forint az átlagbér.