A Magyar Nemzet arról ír, hogy száztizenhat mézterméket vizsgáltatott be eddig az idén az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME). A cél, hogy a hatósági ellenőrzéseket támogatva sikerüljön kiszűrni a hamis termékeket a boltokból. Az egyesület a termelői mézek mellett a nagy szupermarketek kínálatában szereplő mézeket is bevizsgáltatta, az üzletláncokból 47 minta került a laboratóriumokba.

A szakemberek számos paramétert megvizsgáltak, amelyekből a mézek minőségére és eredetére is következtetni lehet.

Az OMME honlapján közzétett vizsgálati eredmények alapján összegzésként elmondható, hogy míg a termelői mézek szinte kivétel nélkül megfeleltek a minőségi követelményeknek, az áruházakban kapható termékek többségénél kifogásolható volt a minőség, sőt a mézek eredete is megkérdőjelezhető volt. A méz valódiságát a legjobban a termékek szacharóztartalma mutatja, mivel ebből az értékből következtetni lehet a méz érettségére. Az egyesület vizsgálata ebből a szempontból megnyugtató eredményekkel zárult, a laboratóriumokba került mézek szacharóztartalma egyike sem haladta meg a jogszabályban előírt mértéket.

A mézek minőségének egyik legjobb fokmérője a cukortartalom. Az OMME tájékoztatása szerint a fruktóz (gyümölcscukor) és a glükóz (szőlőcukor) arányból (F/G) a mézek kristályosodási hajlamára lehet következtetni, valamint fontos fajtamézjellemző paraméter. Az európai kereskedelmi gyakorlatban az akácmézeknek legalább 1,45 F/G értékűeknek kell lenniük, ez alatti fruktóz-glükóz arány esetében szinte biztos, hogy nem akácmézzel van dolgunk.

Az OMME által bevizsgáltatott 47 bolti mézből 28-at akácmézként kínáltak az áruházak, a termékek többségéről azonban kiderült, hogy nem felelnek meg a fent említett kritériumnak.

Erre utalt a mézek pollentartalmának vizsgálata is, a laboratóriumi ellenőrzések számos esetben az akác nyomát sem találták meg, helyette más virágok, főként a facélia pollenét mutatták ki. Az ellenőrzött termékek között több is akadt, amely a korábban többször is mézhamisítási botrányba keveredett Klenáncz József mézkiszerelő üzeméből került a boltokba. Az OMME által nyilvánosságra hozott eredmények szerint az üzletember által kínált akácmézek mindegyike jóval alulmúlta a már említett 1,45-ös fruktóz-glükóz arányt, a pollenvizsgálat pedig egyetlen esetben sem igazolta az akác jelenlétét a termékekben.