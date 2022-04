A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az idén főképp személyesen segítik a gazdákat az egységes támogatási kérelmek elkészítésében, beadásában, amit a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben főként telefonon végeztek - közölte a NAK szerdán az MTI-vel.



A közleményben felidézik: a kérelmek szankciómentes beadási ideje szerdán nyílt meg és május 16-ig tart. Aki ezt elmulasztja, május 17. és június 9. között annak munkanaponként 1 százalékkal csökkentik a támogatást, ezután a kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.



A 2022. május 16-ig beadott kérelmeket adatváltozás keretében, szankciómentesen 2022. május 31-ig, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatási kérelmek, amelyek 2022. május 16. után csak szankcióval módosíthatóak - írták.



A kérelemben 43 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon lehet benyújtani.



A közlemény szerint a korábbi években rendre a támogatási kérelmek mintegy 70 százalékát a kamara falugazdászai adták be. Tavaly a május 17-i határidőig a 164 118 kérelemből 111 606-ot kamarai közreműködéssel nyújtottak be a gazdálkodók. A koronavírus-járvány alatt, 2020-ban és 2021-ben a legtöbb uniós tagállam kérte a benyújtási határidő elhalasztását, miközben Magyarországról határidőre le tudták adni az összes támogatási kérelmet.



Idén a zöldítést érintő változások miatt indokolt a személyes ügyintézés. Az Európai Bizottság az orosz-ukrán háború következtében fellépő európai élelmiszer- és takarmánypiaci problémák enyhítése, az élelmezésbiztonság és a takarmányellátás biztosítása érdekében felmentést adott a zöldítési követelmények bizonyos előírásai alól.



Így az idén lehetőség nyílik arra, hogy az eddig a zöldítés szempontjából parlag ökológiai fókuszterületként (EFA) és/vagy a diverzifikációban parlagként megjelölt "pihentetett területen" termelést folytasson a gazdálkodó. Ezeket a területeket kaszálhatják, legeltethetik, vagy bármilyen szántóföldi haszonnövényt, például kukoricát vagy napraforgót termeszthetnek rajtuk, és a termelés során akár növényvédő szert, beleértve csávázott vetőmagot is használhatnak - írták.



Az egységes kérelmekkel kapcsolatban bővebb információk érhetők el a NAK portálján: https://www.nak.hu/ek-2022. A NAK kéri tagjait, hogy a kérelembeadási időszakra tekintettel az őstermelői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos ügyekkel csak sürgős és indokolt eseteben keressék falugazdászukat - áll a közleményben.

