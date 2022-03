Folyamatos az ellátás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, de a Mol csoportnak elegendő csővezetéki kapacitása van ahhoz, hogy szárazföldi finomítóit az Adria-vezetéken keresztül is ellássa – mondta Orosz András, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaság interjújában.

Az orosz–ukrán háború kitörése eddig hogyan befolyásolta közvetlen és közvetett módon az olajtársaság működését?

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, és felkészültünk arra, hogy biztosítani tudjuk az ország és a régió energiaellátását. Folyamatos az ellátás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, de a Mol csoportnak elegendő csővezetéki kapacitása van ahhoz, hogy szárazföldi finomítóit – a százhalombattai és a pozsonyi finomítót – az Adria-vezetéken keresztül is ellássa. Az orosz–ukrán konfliktus hatását azonban a határ mentén lévő töltőállomásainkon is érezzük: lényegesen nagyobb a forgalom, mint az ország többi részén. Az üzemanyag-ellátást továbbra is folyamatosan biztosítjuk, tehát mindenki tud tankolni. Az érintett három töltőállomáson pedig – Fehérgyarmaton, Záhonyban és Vásárosnaményban – a rászorulóknak vizet és ételt adunk, telefont biztosítunk a kapcsolattartásra, ahogyan természetesen a mosdóhasználatot is ingyenesen biztosítjuk. Mindezt folyamatos fertőtlenítés mellett, így az egészségügyi kockázatot is csökkentjük.

Milyen hatással van a töltőállomások forgalmára az üzemanyagárak fogyasztói árára bevezetett árstop? A november 15-i hatálybalépés óta milyen trendeket azonosítottak?

A Mol a folyamatos és zavartalan ellátás érdekében március 2-tól bevezette a százliteres tankolási limitet, ami bőven felette van egy átlagos jármű kapacitásának. A nagynyomású kútoszlopokon, amelyeket elsősorban kamionok, buszok és mezőgazdasági gépek használnak, továbbra is limit nélkül tölthetik fel járműveiket azok az ügyfelek, akik Mol-üzemanyagkártyával rendelkeznek. Abban az esetben, ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol a Mol-kártyás ügyfél, a nagynyomású oszlopon 500 liter a megengedett limit. A döntés elsődleges oka, hogy minden magyarországi ügyfelünknek elég üzemanyagot tudjunk kínálni, még a tavasszal megkezdődő mezőgazdasági munkálatok idején is, amikor hagyományosan tovább növekszik a kereslet. Ez a helyzet más, mint a pár hónappal ezelőtti AdBlue-pánik, de egy dolog mégis közös: most is észszerű átmeneti szabályokkal gondoskodnunk arról, hogy mindenkinek jusson a termékeinkből.

És az mennyiben növeli a Mol mozgásterét, hogy nagykereskedelmi szinten is maximálták az árakat?

A Mol tiszteletben tartja a magyar kormány üzemanyag-árazásra vonatkozó döntését, és a kormányrendeletnek megfelelően tájékoztatja ügyfeleit is. Fontos azonban leszögezni, hogy azzal, hogy a kormány maximálta az üzemanyagok – így a 95-ös motorbenzin és a normál gázolaj – bruttó nagykereskedelmi eladási árát a viszonteladók felé, a Mol az aktuális árkörnyezetben, az érvényes nagykereskedelmi listaárhoz (benzin: 501,8 forint, gázolaj: 521 forint literenként) képest átlagosan 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként. Ez azonban a világpiaci helyzetnek és a dollár-forint árfolyam alakulásának megfelelően változhat: a Brent olaj ára folyamatosan emelkedik, 2014 óta először átlépte a százdolláros hordónkénti árat, sőt már 110 dollár fölött van, miközben a forint is nagymértékben gyengült a dollárhoz képest. Mindez a nagykereskedelmi árakra is hatással van, de mi mindent megteszünk azért, hogy a fogyasztók ezt a lehető legkevésbé érezzék meg. Ügyfeleinknek, beleértve a lakossági fogyasztókat is, továbbra is zavartalanul biztosítjuk mind a 95-ös oktánszámú benzin, mind pedig a dízel piaci ellátását. Válságálló integrált üzleti modellünk nagyon jól teljesített az elmúlt két évben, és most is bízhatunk a Mol erejében.

A tankoláson túl hogyan alakultak az utóbbi időszakban a vásárlói szokások a kutak shopjaiban?

Töltőállomásainkon egyértelműen megnövekedett a forgalom, új vásárlók jelentek meg, ami az üzemanyag-értékesítésen túl a nem üzemanyagot célzó forgalmunkon is meglátszik.

Csúcsidőszakában hány tagja volt a jól ismert hűségprogramnak, a Multipontnak, és mi indokolta a kivezetését?

A Mol és az OTP Bank által alapított Multipont program több mint tízéves múltra tekint vissza, és mintegy 1,3 millió regisztrált felhasználóval rendelkezett. A megújulásra a fogyasztói szokások változása miatt volt szükség. Az új hűségprogramunk is minden aspektusában az ő igényeikre ad választ. Kezdve azzal, hogy haladnunk kell a korral, ma már egyszerűen nem várhatjuk el a vásárlóinktól azt, hogy egy plasztikkártyát vigyenek magukkal mindig mindenhova, sokkal egyszerűbb, kényelmesebb az okostelefonjukat használni. Ráadásul a pontgyűjtés és -beváltás fölött is eljárt az idő. Ezért is gondolkodtunk rögtön egy alkalmazásalapú hűségprogramban. Másrészt az új program számos személyre szabott ajánlatot is kínál a vásárlóink számára, és ezzel már egy teljesen új szintet képvisel a hűségprogramok körében.

Milyenek a tapasztalatok a Mol Move programmal a környező országok piacain, és mit várnak tőle Magyarországon?

Horvátországban 2020 őszén vezettük be a programot INA Loyalty néven, és rögtön az első pár hónapban hatalmas sikert aratott, a programhoz azóta már több mint 330 ezer tag csatlakozott. A bevezetés után végzett kutatás azt mutatta, hogy a programnak köszönhetően vásárlóink hozzávetőleg 15 százalékkal gyakrabban tértek be a töltőállomásainkra, és ugyancsak 15 százalékkal többet költöttek nálunk, mint azok a vásárlóink, akik nem vesznek részt hűségprogramunkban. Az INA Loyalty sikerén felbuzdulva vezettük be tavaly nyáron Szlovéniában is az új hűségprogramunkat, amelyhez eddig majdnem 70 ezer ügyfél csatlakozott. A program tagjai havonta egy teljes látogatással többször fordulnak meg a töltőállomásainkon, ami hatalmas különbség, egyúttal megmutatja az erőfeszítéseink eredményét. Idehaza is immár 300 ezer regisztrált tagja van a programnak, és kifejezetten pozitívan fogadták vásárlóink, hiszen egy helyen érhetik el a digitális kártyájukat és a kedvezménykuponjaikat. A célunk egy felhasználóbarát digitális platform létrehozása volt, amelyen keresztül vonzó ajánlatokkal és azonnali személyre szabott kedvezményekkel tudjuk kielégíteni vásárlóink igényeit. Az új programmal képesek leszünk megérteni meglévő és új ügyfeleinket, valamint visszajelzéseik alapján megtartani piacvezető pozíciónkat, illetve javítani szolgáltatásaink minőségén.

Várakozásaik szerint a Covid-korlátozások feloldásával és a fegyveres konfliktusok múlásával milyen ütemben épülhet vissza az üzemanyag-forgalom?

Ezt a jelenlegi helyzetben elég nehéz megjósolni, sok mindenben különbözik a két szituáció. A Covid-korlátozások feloldása után arra számítunk, hogy az emberek utazási szokásai visszarendeződnek, újra világot akarnak látni belföldön és külföldön egyaránt. A háborús helyzet és a fegyveres konfliktus azonban sok emberben bizonytalanságot kelt. Nem látjuk előre, mikor lesz vége, ezért nehéz megjósolni a visszaépülés ütemét is. Mindenesetre alapvetően optimistán tekintünk előre, és a Mol részéről azok a fejlesztések és befektetések, amelyeket az elmúlt években a töltőállomásainkon és a Fresh Cornereken végeztünk, többet tudnak majd nyújtani, mint egy átlagos benzinkút, és ezek egy krízishelyzet utáni időszakban majd felértékelődnek a vásárlóink előtt. Az a lényeg, hogy a járványhelyzetben is tanúsított rugalmassággal, elszántsággal és gyorsasággal tudjunk reagálni az új keletű ügyféligényekre, hiszen a törődést mindig meghálálják a fogyasztók.

Két számjegyű növekedés a kutakon A hazai kiskereskedelmi forgalom 4,1 százalékkal haladta meg idén januárban a tavalyit, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy az év első hónapjában az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,7 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Viszonyításképp az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben lényegében nem változott a forgalom, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben pedig plusz 6,4 százalékot mértek. Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1094 milliárd forint volt januárban, ennek a 17 százaléka realizálódott a töltőállomásokon. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban is legfeljebb 480 forint lehetett a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti ára, ez az intézkedés pedig május 15-ig biztosan érvényben marad.

Borítókép: Orosz Andás / Világgazdaság / Móricz-Sabján Simon