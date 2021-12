Súlyos élelmiszerválsággal nézhet szembe az Európai Unió, ha Brüsszel nem tesz semmit az energiaválság miatt kialakult helyzet kezelésére – hívták fel a figyelmet a gazdákra nehezedő nyomásra az Európai Parlament képviselői.

Az Európai Bizottság ugyanakkor nem látja súlyosnak a helyzetet, ezért egyelőre nem akar beavatkozni a piaci folyamatokba.

A legnagyobb gondot a földgáz elszálló ára jelenti, amely nélkülözhetetlen a műtrágyagyártásban – számol be róla a Magyar Nemzet. Műtrágya nélkül jelentős hozamcsökkenés várható a növénytermesztésben, az árak pedig most érdemben veszélyeztetik az őszi vetést és a tavaszi fejtrágyázást. Daniel Buda román európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet,

amennyiben Brüsszel nem lép közbe, veszélybe kerülhet ötszázmillió európai állampolgár élelmiszer-ellátása. A képviselő szerint a műtrágya magas ára miatt tönkremehetnek a kisgazdaságok, ami súlyos önellátási zavarokat okozhat.

Michael Scannel, az Európai Bizottság szakbizottságának tisztségviselője ugyanakkor a Politico beszámolója szerint nyugalomra intett. Kiemelte: a bizottság elismeri, hogy súlyos terhet jelent a gazdáknak a műtrágya áremelkedése, ugyanakkor szerinte egyelőre nincs szükség beavatkozásra. Jelezte: amennyiben ennél is komolyabbra fordul a helyzet, akkor Brüsszel mérlegeli, hogy átmenetileg feloldja-e a dömpingellenes importkorlátozásokat. Ebben az esetben az uniós gazdák az orosz piacról és más harmadik országból is hozzájuthatnának folyékony műtrágyához.

Scannel úgy látja, ezzel a lépéssel sem érhető el jelentősebb árcsökkenés. Az importkorlátozások lazítása ugyanakkor tovább nehezítené az európai műtrágyagyártók helyzetét.

A pandémia miatt kieső piacok, az elszálló takarmányozási költségek és az egyre drágább munkaerő, valamint a napjainkban is előforduló szállítási nehézségek mellett még mindig nem állt helyre a kereslet és a kínálat egyensúlya. Ezt az amúgy is kaotikus világ­piaci helyzetet tetézi a növénytermesztésben is megjelenő jelentős önköltségiár-emelkedés.

Magyarországon lesz elegendő műtrágya, ha kell, importból, állami segítségnyújtással fedezi a kormány a szükségleteket. Ennek konkrétumairól a következő napokban várható bejelentés

– mondta a minap Nagy István. Az agrárminiszter emlékeztetett: míg egy intenzíven termelő, szántóföldinövény­termesztéssel foglalkozó gazdálkodó

korábban hektáronként 50-85 ezer, jelenleg már 205-255 ezer forint értékben juttat ki a földjére műtrágyát.

Ehhez az áremelkedéshez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a hazai műtrágyagyártás meghatározó szereplője, Bige László milliárdos éveken át kartellezett, mesterségesen magasan tartva az árakat, ezáltal megkárosítva a magyar gazdákat és a magyar embereket. A tisztességtelenül megszerzett pénzből pedig árcsökkentés helyett nyíltan támogatja a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert.

Borítókép: Nitrogénművek Zrt. (Fotó: VG/Vémi Zoltán)