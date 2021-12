A szakember elemzésében felidézte: a 25 év alattiak január 1-jétől az átlagkereset mértékéig nem fizetnek szja-t, továbbá minden gyermekes szülő, aki családi kedvezményre jogosult, február 15-ig adóvisszatérítést kap a 2021-ben megszerzett jövedelméből.

Év elejétől megszűnik a bérjövedelmek után fizetendő, 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás - emelte ki a munkáltatók számára kedvező intézkedések közül. A tanulókkal, hallgatókkal szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói munkaszerződést kötő munkáltatók számára a továbbiakban a szakképzési hozzájárulás helyett a szociális hozzájárulási adóból biztosítanak kedvezményt - tette hozzá.

A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 2,5 százalékkal csökken, 13 százalékra, összhangban a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. Szintén 13 százalékra mérséklődik a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke. A kisvállalati adó (kiva) mértéke 10 százalék lesz.

Az egyéni vállalkozók számára növekszik az átalányadózás bevételi értékhatára az eddigi 15 millió forintról a mindenkori éves minimálbér tízszereséig; az átalányadózást választó egyéni vállalkozó jövedelme adómentes az éves minimálbér felét meg nem haladó részig.

A vállalkozások az otthoni munkavégzés elősegítésére költségtérítést számolhatnak el, amely legfeljebb a havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összegig adómentes. Adómentessé válik ugyanakkor a vállalkozás által magánszemélyeknek biztosított, kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 wattos teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használata - sorolta az adójogász.

A szakember elemzésében arra is kitért: jövőre is érvényes, hogy a helyi adórendeletek vagy települési adórendeletek nem tartalmazhatnak adómérték-emelést vagy adókedvezmény-korlátozást a 2020. december 20-án fennálló szabályokhoz képest. Érvényben marad a helyi iparűzési adó alacsonyabb, legfeljebb 1 százalékos adómértéke is - ezt azok a kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, melyek árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

