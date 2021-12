Az ajándékpiac hazai szereplői minden évben nagy reményekkel várhatják a decembert, a Mikulás, a karácsonyi időszak, majd a szilveszter rendre az átlagosnál nagyobb forgalmat hoz az ajándékboltoknak, az édességkereskedőknek, a piacok árusainak. Pontosan tudják ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is, a szervezet ezeknél a gazdasági szereplőknél általában már november végén ellenőrzéseket indít.

Nincs ez másképpen idén sem: a hatóság revizorai már munkához is láttak szinte a fél országban.

Az adóhivatal legfrissebb, nyilvánosságra hozott ellenőrzési terve szerint a főváros mellett Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében, valamint Vasban vették kezdetüket a vizsgálatok.

– A NAV munkatársai a kisebb és nagyobb üzletek mellett a vásárokon, a kitelepüléseken, a piacokon és egyes helyeken a bevásárlóközpontokban is ellenőrzéseket végeznek. A revizorok elsősorban az ajándékboltokat, az édességárusokat és azokat a kereskedőket keresik fel, amelyek a decemberi időszak jellemző árucikkeit kínálják vevőiknek – mondta a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére válaszolva a NAV szóvivője.

Kis Péter András hozzátette: több megyében a vendéglátók is számíthatnak hatósági érdeklődésre, vagyis például a forralt bort árusítóknak sem kell meglepődniük, ha a vásárlás végén a vevő adóhatósági igazolványt mutat fel. Kis Péter Andrástól megtudtuk azt is, hogy a NAV emberei ezúttal is azt vizsgálják, amit az ilyen ellenőrzéseken általában szoktak. Így lényeges, hogy a pénztáros ad-e nyugtát, számlát, egyébként megfelelően használja-e az online pénztárgépet, s fontos az is, hogy a vállalkozó szabályszerűen bejelentette-e az alkalmazottait.

Akadnak megyék, ahol rövidebb ­ideig tartanak a most meghirdetett ellenőrzések, de egyes helyeken egészen az esztendő végéig vizsgálódnak majd a NAV-osok.

Az adóhivatal közléséből egyébként arra lehet következtetni, hogy a csokimikulás és a karácsonyfadísz mellett az építkezésnek is szezonja van, jelenleg hat megyében is építőipari razzia zajlik.

Ahogy évek óta rendszeresen, úgy a mostani vizsgálódásait is előre meghirdette a NAV az Adótraffipax elnevezésű tájékoztatási felületén. De milyen eredmény származhat abból, ha a hatóság minden érintett gazdasági szereplőnek előre felhívja a figyelmét arra, hogy akár éppen nála is kopogtathatnak a revizorok? A kérdésre az adóügyi államtitkár adott választ, mégpedig a Médiapiac nevű magazin friss számának a hasábjain. – A kulcs ez ügyben az online pénztárgépek 2014 óta működő rendszere – kezdte Izer Norbert.

Az online kasszák állandó elektronikus kapcsolatban állnak az adóhivatallal, az értékesítések adatai folyamatosan érkeznek a hatósághoz, amely az információkat tárolja is. Ennek nyomán pedig a NAV pontosan tudja, hogy egy adott vállalkozás mennyi ügyfelet szolgált ki és mekkora bevételre tett szert az előző órában, az előző napon, az előző héten vagy – ha éppen arra kíváncsi – az egész adott esztendőben.

– Régi hatósági tapasztalat, hogy ha egy vállalkozás tudja, mikor mennek hozzá a revizorok, akkor az adott időszakban igyekszik mindent szabályosan csinálni. Minden vevőjének nyugtát ad, vagyis minden eladást beüt a pénztárgépbe, az adatokat viszont – immár – a NAV elmenti. S könnyen össze is vetheti a korábbi vagy éppen a későbbi időszakkal – magyarázta az államtitkár. Ha pedig a bejelentett ellenőrzés időszakában megugrik a forgalom, a jelentős eltérésekre magyarázatot kell adni. Ha máskor nem, hát egy újabb, immár előre be nem jelentett ellenőrzéskor.

Az adóhivatal becslései szerint rövid idő alatt több száz millió forintot hozhatott az Adótraffi­pax, vagyis az ellenőrzések bejelentése, egyúttal sokakat terelhetett át a féllegális szférából a jogkövetők táborába.

Izer Norbert részletesen beszélt a kommunikáció szerepéről is, megemlítve, hogy legtöbbször nem a hatósági fenyegetés a célravezető, hanem a tájékoztatás, az együttműködés. A módszert a NAV – egyes adófizetői csoportokat megszólítva vagy általános módon – már évek óta alkalmazza. – A kapcsolatfelvételhez pedig – jegyezte meg az államtitkár – azok a csatornák a legmegfelelőbbek, amelyeket az adófizetők az üzleti és a személyes jellegű kommunikációjukhoz a leg­gyakrabban használnak. Így a közösségi média, az online felületek nyújtják a pénzügyi kormányzat számára is a legalkalmasabb terepet az általános, az azonosított digitális felületek pedig a személyre szabott ­információk eljuttatására.

