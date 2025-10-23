október 23., csütörtök

Toplistás babanevek: ezeket választják most a legtöbben

A KSH közzétette a legnépszerűbb lány- és fiúnevek listáját. Az interaktív adatbázisban nemek szerint kereshetünk a kedvelt utónevek között.

Friss KSH-adatok szerint a fiúk körében továbbra is az élen vágtat Dominik, a lányoknál viszont új név tört az élre, megelőzve a korábbi favoritot − írja a Magyar Nemzet.

A KSH szerint a fiúk körében továbbra is 

a Dominik áll az első helyen – 2024-ben 1 267 gyermek kapta ezt az utónevet.

Második helyen az Olivér állt (1 079 választással), harmadik lett a Levente (1 022 választás). 

A lányok esetében azonban idén fordulat történt, erről bővebben ITT olvashat.

 

