Mutatjuk, hogyan frissítse fel a télikabátját mosás nélkül
Ezzel a praktikával elűzheti az állott szekrényszagot.
Hamarosan már nem lesz elég a vékony, átmeneti kabát és ideje lesz felvenni a télikabátot – írja a Mindmegette.hu. A vastag, meleg kabátok az év nagy részét a szekrényben töltik, és bármennyire is ügyelünk arra, hogy tisztán akasszuk a vállfára, netán még ruhavédő zsákot is használunk, elkerülhetetlen, hogy az anyag magába szívja a jellegzetes szekrényillatot. Szerencsére ezt egy egyszerű praktikával, mosás nélkül is el lehet távolítani a télikabátból!
Télikabát tisztítása mosás nélkül
Ha nincs szennyeződés, tehát
- izzadságfolt,
- penész
- vagy más kosz
a télikabáton, akkor nincs szükség arra, hogy kimossuk. Ilyenkor elég csak felfrissíteni, azaz
kiszellőztetni és kigőzölni.
