Mutatjuk, miért sóvárog bizonyos ételek után

A sóvárgás mögötti legfőbb ok – kiváltképpen akkor, ha épp diétázunk – hogy a szervezetünknek egyszerűen több energiára van szüksége – írja a Mindmegette.

Ilyenkor segíthet az alvás és a pihenés idejének megemelése. Előfordulhat az is, hogy valamilyen vitamin vagy tápanyag hiányzik számára. Fogyókúra idején egyébként is ajánlatos olyan ételeket választani, amelyek tápanyagban gazdagok, hogy ne adjuk fel idő előtt a kitűzött cél elérését.

Sós ételek utáni vágy

Ha egyfolytában csipszre és sós rágcsálnivalókra gondolsz, akkor lehet, hogy alacsony a szervezeted elektrolitszintje, ami összefügghet az alacsony folyadékbevitellel és a stresszel is.

Ez a sóvárgás mellett olyan tünetekben mutatkozhat még meg, mint a fejfájás, hányinger vagy a nehézkes koncentráció.

A megoldás: sok folyadék és több B-vitamin-tartalmú élelmiszer, például diófélék, teljes kiőrlésű gabona, gyümölcs és zöldség fogyasztása.

Csokoládé utáni sóvárgás

Ha éjjel-nappal csokit majszolnál, akkor lehet, hogy magnéziumot, krómot, B-vitamint vagy valamilyen esszenciális zsírokat igényel a szervezeted. Jelentkezhet a sóvárgás a rossz hangulat tüneteként is, ez esetben talán a szerotonin termelése csökkent.

Jó hír, hogy a csokoládé utáni vágyat a csokoládéevéssel ki lehet elégíteni.

Viszont célszerű magas, minimum 70%-os kakaótartalmú fajtát választani, a cukorban bővelkedő tejcsokoládék helyett.

Alternatív megoldás: Minőségi idő eltöltése a hozzánk közel álló személlyel/személyekkel.

Ha jólesne egy nagy pohár tej

Ennek sok oka lehet, és az esetek többségében igen triviális a magyarázat: valószínűleg szomjas vagy. Azonban ha megítélésed szerint eleget ittál, tehát a szomjúság kizárt, akkor könnyen lehet, hogy így próbálja a szervezeted az éhséget csillapítani. A tej ugyanis bővelkedik fehérjében és zsírban, mindkettő nagyon jól eltelít. Ezek mellett gazdag vitamin- és ásványianyag-forrás, tehát az is megeshet, hogy

ezek közül hiányzik valamelyik a szervezetedből.

A megoldás: Ha hosszú távon fennáll a sóvárgás, érdemes lehet kideríteni a vitamin- és ásványianyag-szintünket, és az eredménynek megfelelően gondoskodni a pótlásról.

A teljes cikkért kattintson.