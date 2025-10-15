október 15., szerda

Ezért nem jön be elég fény a lakásba

A reluxák és rolók a lakás elfeledett porfogói: a lamellákon megülő por tompítja a fényt, rontja a levegő minőségét, és elrontja a rendezett otthon összképét.

Forrás: Shutterstock

A redőnyök, reluxák és rolók a lakás figyelmen kívül hagyott porfogói közé tartoznak - írta a Mindmegette. 

A lamellákon megülő por és szennyeződés tompítja a fényt. A finom por rontja a levegő minőségét, és a koszos felületek látványa sem kellemes. 

Rendszeres karbantartással azonban gyorsan, vegyszer nélkül újjá tudjuk varázsolni őket. 

Ehhez néhány jól bevált lépést kell csak követnünk.

Először is mindig nézzük meg, milyen anyagból készült az árnyékoló, ez alapján tudjuk eldönteni, milyen módszert választhatunk a takarítására. Az alumínium és PVC felületek például jól bírják a nedvesebb, vizesebb tisztítást is, a fa redőnyök esetében azonban csak enyhén nedves kendővel dolgozhatunk. Textil rolóknál meg csak a porszívózás és egy kíméletes áttörlés ajánlott.

Beltérben a redőnyt teljesen engedjük le, a lamellákat zárjuk, a függönyt húzzuk el, és az ablakot is nyissuk ki. 

A lamellák közti réseket töröljük át mikroszálas ronggyal. 

De ha van otthon textil (cérna) kesztyű, azzal is könnyen át tudjuk törölni a lamellákat, ráadásul mindkét oldalán egyszerre.

Fontos a tisztítandó felület elhelyezkedése. Külső redőnynél használjunk stabil létrát, és soha ne hajoljunk ki az ablakból.

A teljes cikkért kattintson. 

